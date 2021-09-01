Футбольная сборная России проведет первый матч под руководством нового главного тренера – Валерия Карпина. В рамках отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне принимают главных конкурентов — хорватов.

Предыдущая встреча оппонентов состоялась на чемпионате мира в России, в четвертьфинале. В основное время была ничья, а после серии пенальти дальше прошли хорваты, которые в итоге взяли серебро. По иронии судьбы решающий одиннадцатиметровый не забил Федор Смолов, который скорее всего будет единственным нападающим в стартовом составе. Карпин вернул его, предпочтя бывшему капитану и лучшему бомбардиру – Артему Дзюбе, за которого обещал шутить в раздевалке. Кстати, и по капитану вопрос остается открытым. Непререкаемой кандидатуры пока нет. По сути, мы увидим новую команду. Большинство из гвардии Станислава Черчесова в новый список не попали. У Хорватии та же история. Хорошо знакомые нам Чорлука и Олич теперь тренеры. Вида, Манджукич и, что важнее всего, Модрич уже не в составе, но и без них в сборной достаточное количество звездных легионеров. Валерий Карпин сказал, что его устроит ничья. Другой вопрос, что добиться ее, загодя ставя такую приземленную цель очень сложно.

Отборочный матч Чемпионата мира между сборными России и Хорватии пройдет в Лужниках. На трибуны допустят всего три тысячи болельщиков. Телерансляция в 21.45 на Первом канале.