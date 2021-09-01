В Московском метро в этом году запустят систему оплаты проезда с помощью распознавания лиц. Пока что она работает в тестовом режиме только на одной линии.

Новый способ платить за проезд в метро реализуют с помощью приложения для смартфона и системы, которую использует столичная администрация, сказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин. Для этого надо сфотографировать себя и отослать фото для регистрации. И уже потом видеокамера в подземке фиксирует пассажира, и если система его распознает, то турникет пропускает, а с его банковского счета или транспортной карты списываются средства, добавил мэр. В тестовом режиме проект запустили чуть больше месяца назад на Филевской линии. При этом пока что он работает лишь на трех станциях, отметил сегодня Собянин.

Между тем директор автономной некоммерческой организации «Инфокультура» Иван Бегтин считает, что сама по себе технология оплаты лицом несет в себе угрозу приватности. В интервью «Эху» ранее он обращал внимание, что данные о пассажирах собирает департамент информационных технологий Москвы.

Бегтин подчеркнул, что внедрение всех подобных технологий должно проходить публичное общественное обсуждение.

В свою очередь в департаменте транспорта Москвы уверяли, что технология оплаты с помощью распознавания лица будет безопасной, а персональные данные надежно хранятся и никому не передаются.