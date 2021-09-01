Крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании альянса по защите детей в цифровой среде

Они будут самостоятельно выявлять и ограничивать доступ к вредному и противоправному контенту.

Среди подписантов Мейл.ру-Групп, Лаборатория Касперского, Яндекс, Национальная медиагруппа. Церемония состоялась в Москве, в ней в режиме видеоконференции принял участие и президент Владимир Путин.



Евгений Касперский назвал Интернет одним из важнейших факторов, которые влияют на детей.

Касперский надеется, что альянс сможет быстро реагировать на все изменения в цифровой среде и предоставлять соответствующую защиту. Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова уверена, что необходимо не только блокировать нежелательную информацию, но и поощрять создание правильного контента.

Кузнецова назвала создание альянса важным шагом по формированию безопасной интернет-среды.

Президент Владимир Путин призвал школьников доверять только информации из проверенных источников. По его мнению, в Интернете слишком много недостоверных данных.

Путин встретился со школьниками во Всероссийском центре «Океан» во Владивостоке. Кстати, школьник из Воркуты Никанор Толстых поправил президента, который сказал, что Петр I «учинил» Семилетнюю войну со шведами. Толстых уточнил, что эта война называлась не Семилетняя, а Северная. Директор школы Юлия Рябцева, где учится мальчик, назвала поведение Никанора наглостью. В интервью изданию «Подъем» она сказала, что мальчик занимает активную гражданскую позицию, но нужно быть скромнее и не делать замечаний президенту. Кстати, сам Путин поблагодарил школьника.