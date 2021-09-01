Власть ежегодно продолжает замалчивать о трагедии в Беслане – правозащитник Литвинович

В Беслане сегодня начались трехдневные мероприятия памяти по жертвам теракта в школе N 1 Беслана в 2004 году. Правозащитница, редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович в интервью «Эху Москвы» сказала, что власти ежегодно совершают ошибки, замалчивая трагедию в Беслане.

«Каждый год наша власть совершает ошибки, и каждый год на годовщину происходят какие-то скандалы. И большая проблема, спустя 17 лет, власти не признают своих ошибок, не признают, что было совершено преступление с их стороны. И это самое страшное, потому что власть, которая не признает своих ошибок, будет совершать все новые и новые», — сказала она.

М.Литвинович также отметила, что до сих пор власть так и не смогла выделить средства для реабилитации пострадавших в том теракте, зато решила построить «Музей патриотизма на месте трагедии».

«В этом году также накануне этой даты Путин встречался с и.о.руководителя Северной Осетии Сергеем Меняйло, где они обсуждали программу социально-экономического развития Беслана, на которую не хватает денег. И была сказана удивительная вещь, что выделенных денег хватило только на то, чтобы начать строить Музей патриотического воспитания и борьбы с терроризмом на месте этого теракта. А на все остальное, включая реабилитацию и помощь бывшим заложникам денег не хватило. Меня поражает это желание властей построить Музей патриотизма на месте трагедии, где погибли дети в результате неумелых действий оперативного штаба. И получается теперь, что патриотизмом у нас называется убийство детей», — подчеркнула правозащитница.

М.Литвинович добавила, что независимое общественное расследование при ее участии, участии «Новой газеты» и бывшего депутата Госдумы Юрия Савельева завершилось, они восстановили всю хронологию события, а расследование властей давно не проводится.