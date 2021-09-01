Главные редакторы и издатели 22-х СМИ опубликовали открытое письмо к президенту, в котором предложили поправки в закон об иностранных агентах. В частности, они предлагают присваивать такой статус только по решению суда и требуют аннулировать нынешний список, рассказал главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов.

Письмо подписали также главные редакторы телеканала «Дождь»*, «Новой газеты», издание Znak.com. Между тем, основатель петербургского издания «Бумага» Кирилл Артеменко отметил, что не стал бы подписывать обращение в его нынешнем виде

В списке иностранных агентов 17 СМИ и 25 физических лиц, в основном журналистов.

* — признан российскими властями иноагентом