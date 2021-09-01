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18:05, 01 сентября 2021

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1

В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе номер 1.
С раннего утра во двор школы приходили люди с цветами, свечами и игрушками. Траурная церемония традиционно началась в 9 утра во дворе школы. В 9:15 раздался школьный звонок – именно в это время раздались первые выстрелы. Затем люди проследовали в спортивный зал, где боевики удерживали заложников. В его центре — деревянный православный крест, вокруг него словно ковром выложены красные гвоздики. Состоялась траурная литургия. Участники церемонии возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших. Люди приносили воду – как символ страданий, через которые прошли заложники – им все три дня не давали ни пить ни есть.

На вахту памяти в школу в эти дни приходят родственники погибших и те, кто выжил. Некоторые из них отмечают, что все происходящее напоминает большую формальность – в город в этот день съезжаются официальные лица: члены правительства, депутаты парламента республики, делегации органов государственной власти, представители общественных и религиозных организаций. При этом никаких акций памяти на федеральном уровне в этот день власти не устраивают. Однако траурные мероприятия проходят еще в нескольких регионах. Вахта памяти в Беслане завершится 3 сентября на мемориальном кладбище. Все три дня во дворе школы будет звучать траурная музыка. Сегодня во Дворце культуры Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии.
Террористы ворвались на праздничную линейку в школу 1 сентября 2004 года. Они удерживали в заложниках более 1100 человек. Штурм начался на третий день — почти все боевики были уничтожены. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 186 детей. Этот теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв.

«Российская газета» публикует воспоминания тех, кому удалось пройти через ад и выжить.

Следственный комитет продлил до 31 декабря 2021 года расследование по делу о теракте в Беслане, сообщает комитет «Матери Беслана».

Правозащитница, редактор сайта «Правда Беслана» Марина Литвинович в интервью «Эху» подчеркнула, что власти ежегодно совершают ошибки, замалчивая трагедию в Беслане.

Литвинович добавила, что независимое общественное расследование при её участии, участии «Новой газеты» и бывшего депутата Госдумы Юрия Савельева завершилось, они восстановили всю хронологию события, а расследование властей давно не проводится.

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева сказала «Эху», что памятные мероприятия по случаю годовщины трагедии проходят все три дня.

Гадиева добавила, что сегодняшние мероприятия освещали региональные телеканалы и интернет-порталы, она заметила представителей государственного телевидения и журналиста газеты «Аргументы и факты». Как москвичи сейчас относятся к этой дате? Достаточно ли сейчас уделяется внимания тем трагическим событиям? С такими вопросами к прохожим у памятника погибшим обратился корреспондент «Эхо Москвы».

У подножия монумента на пересечении Солянки и Подколокольного переулка сложены букеты цветов, открытые бутылки с водой плюшевая игрушка. Большинство неравнодушных пришли к памятнику еще утром, но некоторые подходили и в течение дня. Было заметно, что для эти люди воспринимают сегодняшнюю годовщину близко к сердцу. Говорить для радиоэфира они отказались.

Для многих проходящих мимо эта дата тоже имеет большое значение. Так, преподаватель Борис отметил, что первый день осени для него всегда будет ассоциироваться с теми событиями, а федеральные СМИ их не вспоминают, потому что трагедия выставляют власти в неприятном свете.

При этом, Борис был в меньшинстве. Почти все остальные прохожие говорили, что вспомнили об этой дате или благодаря случайной публикации в социальных сетях, или потому что проходили мимо памятника. Домохозяйка Екатерина сказал, что первого числа на трагедию обращают не так много внимания из-за начала учебного года.

Не помнила о годовщине и Татьяна, она, однако, всё же сказала, что эмоции от событий семнадцатилетней давности ощущаются до сих пор.

В свою очередь священнослужитель храма, который расположен у памятника, сказал, что неравнодушные приходят к памятнику каждый год. Многие из них посещают и утренние молитвы, и сегодня не исключение.

Основное памятное мероприятие, связанное с терактом в Беслане, пройдет в Москве в пятницу. Панихида в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках должна начаться в 12:20, а возложение цветов – в час дня.

Сопредседатель комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева считает, что постоянное продление официального расследования трагедии говорит о том, что власти не хотят признавать совершенной ими ошибки. Об этом она сказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Дело до сих пор не закрыто и постоянно продлевается. Сейчас его продлили до конца этого года, но при этом никакие следственные мероприятия не ведутся. Власть не сделала свои выводы, и не чувствует своей ответственности за то, что произошло», — сказала она.

А.Гадиева добавила, что комитет постоянно напоминает о решении ЕСПЧ с рекомендацией российским властям активизировать расследование и признать хотя бы зафиксированные факты, но по-прежнему остаются неуслышанными. Сегодня в Беслане начались мероприятия памяти по жертвам теракта в школе N 1 Беслана, который произошел в сентябре 2004 года. По словам А.Гадиевой, памятные мероприятия проходят все три дня.

Люди несут цветы к кресту в спортзале, в котором произошла трагедия. В школьном спортзале, где держали заложников, около фотографий погибших зажжены свечи, расставлены игрушки. К памятнику «Древо скорби» на мемориальном кладбище Беслана, где похоронены жертвы теракта, также несут цветы. А.Гадиева добавила, что сегодняшние мероприятия освещали региональные телеканалы и интернет-порталы.

В 2004 году в бесланской школе N 1 террористами были захвачены в заложники более 1200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 — дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.



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