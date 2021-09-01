16-летняя россиянка Виктория Ищиулова завоевала золотую медаль Паралимпиады в плавании. Она победила на дистанции 50 метров вольным стилем. В общем медальном зачете соревнований в Токио команда Паралимпийского комитета России поднялась на второе место. На первой строчке Китай, на третьей – Великобритания.