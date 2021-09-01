Урок футбола ввели с этого дня в 150 школах в 8 регионах России. Как сообщают в Российском футбольном союзе, эти учебные заведения в Петербурге, Чувашии, Свердловской и Ярославской областях, а также в трех регионах Поволжья. Занятия футболом будут проводиться как для мальчиков, так и для девочек.