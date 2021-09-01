В Центризбиркоме заявили, что избирательные участки смогут работать и в красных зонах коронавирусных больниц. Как отметил заместитель главы ЦИКа Николай Булаев, в состав избирательных комиссий на таких участках войдут только люди, которые работают в этих учреждениях, передает «Интерфакс». Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября.