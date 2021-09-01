Преображенский суд Москвы отказался отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Анастасию Васильеву. Это написал в Твиттере ее адвокат Дмитрий Джулай. Ужесточить меру пресечения требовала прокуратура. Сейчас в отношении Васильевой действует запрет определённых действий. Она проходит по так называемому санитарному делу.