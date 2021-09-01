Директор школы в Воркуте отчитала ученика, который поправил президента Владимира Путина. Руководитель учреждения Юлия Рябцева сказала, что возраст не позволил бы ей делать замечания главе государства, а молодым людям присуща определенная наглость. Ее цитирует издание «Подъем». Ранее школьник из Воркуты Никанор Толстых отреагировал на оговорку президента России на открытом уроке в детском центре «Океан» во Владивостоке. Владимир Путин назвал проводимую Петром I войну со Швецией Семилетней. Подросток уточнил, что речь идет о Северной войне, которая шла 21 год. Президент поблагодарил школьника за замечание.