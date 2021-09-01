Власти Японии объявили, что обнаруженные в вакцине компании Moderna примеси оказались частицами нержавеющей стали. В Министерстве здравоохранения отметили, что это следы производства, и они не угрожают здоровью человека, даже если попадут в организм вместе с вакциной. Относительно двух летальных случаев среди местных жителей, которые привились препаратами из этой партии, связь между их смертью и вакцинацией официально не установлена.