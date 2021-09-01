Крупнейшие российские интернет-компании объявили о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. Интернет сейчас является одним из важнейших факторов, влияющих на развитие детей, убежден глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

Касперский надеется, что Альянс сможет быстро реагировать на все изменения в цифровой среде и предоставлять соответствующую защиту.