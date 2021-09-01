Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном масштабе. По его словам, они станут возможны только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки. В своем блоге Сергей Собянин добавил, что сегодня в Москве открылся фестиваль «Цветочный джем». Ранее московские власти отказали профсоюзу журналистов в проведении акции в защиту СМИ и против закона об иностранных агентах под предлогом пандемии.
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