Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице пока не планируют возобновлять городские праздники в привычном масштабе. По его словам, они станут возможны только после устойчивого и длительного улучшения эпидемиологической обстановки. В своем блоге Сергей Собянин добавил, что сегодня в Москве открылся фестиваль «Цветочный джем». Ранее московские власти отказали профсоюзу журналистов в проведении акции в защиту СМИ и против закона об иностранных агентах под предлогом пандемии.