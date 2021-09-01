Источник р/с BBC: Визиты полицейских к сторонникам Навального проходят по указанию из администрации президента

Визиты полицейских к сторонникам политика Алексея Навального проходят по указанию из администрации президента, утверждают источники Русской службы BBC. По их данным, задача — предотвратить новые протесты из-за предстоящих выборов в Госдуму.

Полицейские, по данным портала ОВД-инфо, опросили уже около 1,5 тысяч человек, чьи данные якобы были в базах структур Алексея Навального и оказались в сети после утечки. Людей, к которым приходили или которым звонили силовики, вероятно, гораздо больше. И некоторое из них утверждают, что на сайтах не регистрировались, но, например, были задержаны на протестных митингах. Полицейские просят их написать заявление о «незаконной передаче персональных данных» на Навального и намекают на уголовную ответственность за прямую поддержку запрещенных проектов оппозиционера. Заказчиком таких обзвонов является управление внутренней политики президента, а техническим исполнителем — структуры МВД под кураторством ФСБ, утверждает источник Русской службы BBC близкий к ФСБ. Еще один собеседник, близкий к Следственному комитету, это информацию подтвердил, добавив, что указание в МВД получили еще в январе. Внимание силовиков в первую очередь сосредоточено на тех, кто регистрировался на ресурсах Навального или «светился на митингах» – их считают активом, который может выйти на акции после выборов в Госдуму. Их хотят припугнуть – намекнуть на потенциальные уголовные дела в случае активности после голосования. Но пока, утверждает источник, заводить дела не будут, чтобы не спровоцировать этим протестную волну.

Алексей Навальный находится в колонии, где отбывает срок по делу ИВ Роше. Большинство его соратников покинули Россию – на них заведены уголовные дела. Структуры, созданные оппозиционером, признаны экстремистскими