Верховный суд России снял с выборов в Госдуму бизнесмена Дмитрия Потапенко. Иск ранее направил Центризбирком из-за наличия у него акций «Яндекса» и «Сбербанка», которые комиссия сочла иностранными активами, потому что они торгуются на американской бирже, передает «Интерфакс». Дмитрий Потапенко был включен в партийный список на выборы в Госдуму «Российской партией свободы и справедливости». Ее лидер журналист Максим Шевченко ранее назвал иск Центризбиркома политическим давлением.

Ранее Верховный суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.