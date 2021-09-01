Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму

2021-09-01T16:56:43+03:00 2021-09-01T16:56:43+03:00 https://echo.msk.ru/news/2896534-echo.html Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png Радиостанция «Эхо Москвы» https://echo.msk.ru//i/logo.png

Верховный суд России в среду отменил регистрацию предпринимателя Дмитрия Потапенко на выборах в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко», — сказала собеседница агентства. Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Ранее суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.