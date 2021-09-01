Верховный суд отменил регистрацию предпринимателя Потапенко на выборах в Госдуму
«Суд удовлетворил исковое заявление Центризбиркома об отмене регистрации на выборы в Госдуму Дмитрия Потапенко», — сказала собеседница агентства. Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости (РПСС). Основанием для отмены регистрации послужило обнаружение у него иностранных активов. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Ранее суд по тем же основаниям отменил регистрацию шестерых кандидатов от Партии роста.