В Москве на всех станциях метро с 15 октября можно будет платить за проезд лицом

В Москве на всех станциях метро с 15 сентября можно будет платить за проезд лицом. Это сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, систему решили расширить, потому что за несколько недель на участие записалось 15 тысяч человек. Чтобы оплата по биометрическим данным работала, нужно сфотографировать себя в специальном приложении. Сейчас это работает на четырех станциях метро — Филевской, Арбатско-Покровской, Солнцевской и Калужско-Рижской. Ранее эксперты по кибербезопасности предупреждали о возможных утечках и отмечали, что в отличие от паспорта биометрические данные изменить сложнее.
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