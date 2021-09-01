Суд в Литве окончательно отклонил жалобу российского певца Филиппа Киркорова на запрет въезда в страну. Решение обжалованию уже не подлежит, передает агентство BNS. В решении суда говорится, что поскольку у Киркорова есть еще и болгарский паспорт, то его право, как гражданина ЕС, свободно передвигаться по территориям других стран Евросоюза никак не ограничивается. Ранее Киркорову запретили на пять лет въезд в Литву за посещение Крыма, который Литва считает частью Украины.