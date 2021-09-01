Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что до конца осени подпишет документы по интеграции с Россией. По его словам, это пакет из 28 так называемых «дорожных карт». Лукашенко отметил, что потери суверенитета Белоруссии не будет, передает «Интерфакс». Политик высказался против полного объединения с Россией.