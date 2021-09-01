Афганские боевики провели смотр подразделений в Кандагаре по случаю ухода сил США из страны. По улицам проехали десятки единиц бронетехники американского производства, передает телеканал CNN. Он напоминает, что Кандагар был основным центром запрещенной в России террористической группировки «Талибан» в конце 90-х, когда талибы контролировали значительную часть Афганистана.