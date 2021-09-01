Глава Европарламента заявил, что ни одна страна Евросоюза не согласилась принять в массовом порядке афганских беженцев

Глава Европарламента Давид Сассоли заявил, что ни одна страна Евросоюза не согласилась принять в массовом порядке афганских беженцев. Он выразил глубокое разочарование вчерашним решением Совета ЕС по внутренним делам, передает ТАСС. Накануне министры внутренних дел стран Евросоюза выразили опасения, что может возникнуть массовая миграция из Афганистана в ЕС, которая приведет к новому кризису. После ухода американских войск страну захватили боевики, которые запретили женщинам выходить из дома и в частности публично исполнять музыку.