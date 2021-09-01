Московские полицейские задержали соратницу Алексея Навального Анастасию Васильеву. Представители задержанной говорят, что ее принудительно везут в суд.

Спустя несколько часов причина задержания главы профсоюза «Альянс врачей»* остается все еще неизвестной. Полицейские остановили Анастасию Васильеву возле ее офиса. По словам источника агентства ТАСС, в этом участвовали сотрудники спецподразделения. Адвокат соратницы Алексея Навального предположил, что его подзащитную хотят принудительно доставить в суд, который рассматривает дело против нее о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Следствие считает, что соратники оппозиционера призывами выйти на несогласованную акцию поставили под угрозу здоровье граждан на фоне пандемии коронавируса. В свою очередь представитель профсоюза, который российские власти считают иностранным агентом, сказал интернет-изданию «Медиазона», что их руководитель сегодня планировала приехать на слушания в суде. Еще в начале августа она сказала, что отказывается участвовать в процессе по своему делу, так как считает его фарсом. Обвинения она отвергала.



В тюремном ведомстве ранее потребовали перевести Васильеву в СИЗО, там считают, что она несколько раз нарушила условия меры пресечения – запрета определенных действий. К примеру, вопреки требованиям приезжала к колонии во Владимирской области, где находится Навальный.

* — признан российскими властями иноагентом