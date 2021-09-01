Сборная России по футболу лишилась защитника перед матчем с командой Хорватии. Травму получил Дмитрий Чистяков, сообщается на сайте РФС. Матч отборочного турнира Чемпионата мира между Россией и Хорватией состоится сегодня вечером в «Лужниках».