Владимир Зеленский намерен попросить Джо Байдена ввести новые санкции против РФ из-за газопровода «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский намерен попросить президента США Джо Байдена ввести новые санкции против российского государства из-за газопровода «Северный поток-2». Кроме того, Зеленский планирует обсудить тему Донбасса и Крыма. Президенты должны провести переговоры в формате один на один и затем в расширенном составе. Ранее американские власти пообещали военную помощь Украине. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать украинскую независимость.

В свою очередь Владимир Зеленский во время визита в США представил план из 80 проектов по трансформации Украины стоимостью 277 миллиардов долларов.