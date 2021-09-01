Яндекс, Лаборатория Касперского, Ростелеком и еще шесть компаний создали альянс по защите детей в цифровой среде. Они обязались удалять нежелательный контент и совершенствовать меры по защите несовершеннолетних в сети. В церемонии в формате видеоконференции участвовал и президент Владимир Путин.

Владимир Путин призвал школьников доверять в интернете только информации от проверенных источников. По мнению президента, в сети публикуется слишком много недостоверных данных.

Тем временем газета «Ведомости» написала со ссылкой на источники, что девять российских компаний договорились находить в интернете и удалять нежелательную для детей информацию.

Исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев считает, что договор девяти российских компаний о поиске и удалении нежелательной для детей информации в интернете демонстрирует бессилие властей в этой области. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Михаил Климарев добавил, что текст соглашения написан плохо, в нем есть неточности и фактическим ошибки.