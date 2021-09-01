В 150 российских школах в этом учебном году появились уроки по футболу. Программа разработана Министерством просвещения и Российским футбольным союзом. Во всех школах РФС должен поставить спортивный инвентарь, необходимый для занятий. Ожидается, что в следующем году в проекте примут участие более 2,5 тысяч школ из 40 регионов.