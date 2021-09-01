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15:34, 01 сентября 2021

В 150 российских школах в этом учебном году появились уроки по футболу

В 150 российских школах в этом учебном году появились уроки по футболу. Программа разработана Министерством просвещения и Российским футбольным союзом. Во всех школах РФС должен поставить спортивный инвентарь, необходимый для занятий. Ожидается, что в следующем году в проекте примут участие более 2,5 тысяч школ из 40 регионов. 


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