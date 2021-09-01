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15:33, 01 сентября 2021

Директор по маркетингу сети «Тануки» утверждает, что ему угрожают сторонники группировки «Мужское государство»

Директор по маркетингу сети ресторанов «Тануки» Станислав Колосков утверждает, что ему угрожают сторонники группировки «Мужское государство» после отказа ресторана удалить фото с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Ранее компания пожаловалась в полицию на угрозы со стороны «Мужского государства» и ложные сообщения о минировании ресторанов в Москве. 


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