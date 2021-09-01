Комиссия по расследованию причин катастрофы Ил-112В продолжает работать. Окончательных выводов о причинах происшествия пока нет, сообщил председатель комиссии Олег Бочаров. Его цитирует «Интерфакс». Ранее источники близкие к расследованию сообщили газете ««Коммерсантъ»» о том, что произошло возгорание двигателя. Некоторые эксперты считают, что экспериментальный образец военного транспортника не был готов к полетам. Ил-112В разбился в районе аэродрома Кубинки в Подмосковье при заходе на посадку. Погибли трое летчиков.
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