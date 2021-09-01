Бывший главред интернет-издания «Проект» Роман Баданин получил стипендию в Стэнфорде

Бывший главред интернет-издания «Проект» Роман Баданин получил стипендию в американском вузе на поиск альтернативных путей продолжения подготовки расследований. Ранее он закрыл свою редакцию после объявления её в России нежелательной организацией

Следующие десять месяцев Роман Баданин проведёт в Стэндфордском университете, сказано на сайте вуза. Там отмечается, что в это время россиянин сосредоточится на поиске альтернативных способов продолжения работы, которая заставила российские власти объявить его издание нежелательной организацией. В сообщении подчеркивается, что цель университета – предоставить журналисту безопасные условия и прямую поддержку.

Там также приводится и высказывание Баданина, согласно которому он «полон решимости найти способы продолжать независимую журналистику, которая служит российскому народу».

Баданин уже обучался в Стенфорде в период с 2017 по 2018 годы. Тогда по возвращению из США он и создал издание «Проект», которое специализировалось на расследованиях, связанных с людьми из руководства страны и их близкими.

Российские власти признали «Проект» нежелательной организацией 15 июля. Одновременно с этим Министерство юстиции внесло лично Романа Баданина в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента. В тот день российский журналист находился заграницей в семейном отпуске. После назначения ему этого статуса, он решил не возвращаться.