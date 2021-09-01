Ни одна из стран Евросоюза не согласилась массово принять беженцев из Афганистана

Это сообщил председатель Европарламента Давид Сассоли. Он признал, что глубоко разочарован этим решением. Еврокомиссия рассчитывала, что страны ЕС смогут принять 30 тысяч беженцев.

Совет Евросоюза ранее заявил, что не допустит массовой нелегальной миграции из Афганистана в Европу

