Школьник из Воркуты поправил президента России Владимира Путина во время открытого урока в детском центре «Океан» во Владивостоке. Путин назвал «Семилетней» войну против Швеции, в которой участвовал Петр Первый. Подросток сказал, что война называлась «Северной».

Во время открытого урока Путин рассказал о своем образовании. Президент подчеркнул, что история не только интересный и важный предмет, но и фундамент всех гуманитарных знаний.