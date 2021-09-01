Зеленский хочет начать переговоры с Байденом с обсуждения Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский хочет начать переговоры с президентом США Джо Байденом с обсуждения Донбасса и Крыма. Также он планирует поднять вопрос о новых санкциях против российского государства из-за газопровода Северный поток-2. В Киеве этот вопрос называют «больным».

Президенты должны провести переговоры в формате один-на-один, а затем в расширенном составе. Совместной пресс-конференции по итогам встречи не планируется. Представители США и Украины уже договорились о военном сотрудничестве. Американцы, в частности, пообещали Украине военную помощь на 60 миллионов долларов.

