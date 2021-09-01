Соратницу Алексея Навального, Анастасию Васильеву принудительно доставили в суд на заседание по «санитарному делу»

Соратницу Алексея Навального, Анастасию Васильеву, задержали сегодня в Москве и принудительно доставили в Преображенский суд, где должно состояться заседание по так называемому «санитарному делу», — сообщили РБК в пресс-службе профсоюза «Альянс врачей» – российские власти считают эту организацию иностранным агентом. Напомним, — Васильева возглавляет Альянс врачей.

Адвокат Дмитрий Джулай сообщил, что защита подавала ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии Васильевой, закон это позволяет. Джулай также добавил, что Васильева не получала уведомления о заседании, в связи с чем оснований для привода нет.

