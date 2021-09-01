ООН: Число стихийных бедствий за последние 50 лет выросло в пять раз

Число стихийных бедствий за последние 50 лет выросло в пять раз – такие данные приводит Всемирная метеорологическая организация ООН. Там предупреждают о дальнейшем ухудшении ситуации.

Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света и виной этом – изменение климата. В руководстве всемирной метеорологической организации отмечают, что волны тепла, засухи и лесные пожары, которые в последнее время накрывают Европу и Северную Америку, будут наблюдаться все чаще.

Всего за полвека было зафиксировано свыше 11 тысяч стихийных бедствий, их жертвами стали более 2 миллионов человек, 90% из которых – жители развивающихся стран. Однако, как отмечается в докладе, в то время как интенсивность природных катаклизмов увеличивается, число смертей, связанных с ними сократилось в несколько раз, во многом благодаря системам раннего предупреждения. Но они есть лишь у половины стран-членов ООН. При этом экстремальные погодные явления приносят все больший ущерб – так 10 наиболее разрушительных с экономической точки зрения бедствий за последние 50 лет произошли в период с 2015-го года, три из них – ураганы Харви, Мария и Ирма – в 2017 году.

Напомним, что в начале августа эксперты ООН опубликовали доклад, в котором предупредила о том, что многие климатические изменения необратимы. Они призвали действовать решительно, чтобы предотвратить климатическую катастрофу