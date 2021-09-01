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14:07, 01 сентября 2021

Сегодня в Вашингтоне Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США

СМИ Украины пишут о своих ожиданиях от неоднократно переносившейся встречи президентов Байдена и Зеленского.
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Обозреватель украинского издания Апостроф отмечает, что проблема отношений с Киевом находится сейчас далеко не на первом месте в вопросах внешней политики США. Сегодняшняя встреча двух президентов несколько раз переносилась начиная с конца июля. Белый дом не объявлял о совместной пресс-конференции двух лидеров после переговоров с глазу на глаз и, скорее всего, ее не будет, поскольку больше всего вопросов будет задано по Афганистану, а не по Украине или России. Однако, как считает один из экспертов издания, на фоне «афганского провала американцам нужна хоть какая-нибудь история успеха во внешней политике, и это открывает для Украины шанс». Зеленский, по мнению политолога, должен пригласить Байдена на Украину, что важнее для Киева, чем десятки миллионов военной помощи, поскольку это станет четким знаком для Путина не предпринимать более агрессивных действий против Киева” (цитата по сайту Иносми).

В интервью порталу «Суспильны Новины» президент Украины заявил, что в первую очередь планирует обсудить с Байденом вопросы, связанные с Крымом и Донбасом, а кроме них также тему инвестиций и Северного потока-2.

Как сообщают западные информагентства, накануне министры обороны Украины и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Пентагон уже сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в 60 млн долларов.


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