В Беслане сегодня вспоминают жертв теракта

Ровно 17 лет назад террористы захватили местную школу.

Звонок в здании школы №1 Беслана прозвенел сегодня в 9:15. Именно в это время 1 сентября 2004 году во двор учебного заведения, где проходила линейка по случаю Дня знаний, ворвались террористы. С этого звонка в городе началась трехдневная «Вахта памяти». Еще утром у бывшего спортивного зала школы, где боевики держали заложников, собрались около тысячи человек. Здесь же после возложения цветов прошла траурная литургия. До пятницы к школе будут приезжать жители республики, чтобы положить цветы и оставить бутылки с водой в память о том, как захватившие школу не давали людям ни пить ни есть. По вечерам у стен бывшего зала зажгут свечи.

Кроме того, сегодня в городе планируется еще серия мероприятий, посвященных событиям 17-летней давности. Во Дворце культуры будут вспоминать спасателей и тех, кого тогда они спасли. Пройдет вручение памятных медалей. Завершится вахта памяти 3 сентября на мемориальном кладбище. Памятные мероприятия проходят еще в ряде российских регионов. Об акциях памяти, которые планировались бы сегодня на федеральном уровне, не сообщалось.

В заложниках 17 лет назад оказались более 1100 человек. Жертвами теракта более 330 человек, из них 186 – дети.