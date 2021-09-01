Крупнейшие интернет-, телеком— и медиакомпании объявили сегодня о создании альянса по защите детей в цифровой среде

Интернет один из важнейших факторов , влияющих на развитие подрастающего поколения, — убежден глава Лаборатории Касперского, Евгений Касперский.

Соглашение подписали также Яндекс, Мейл.ру-Групп, Национальная медиагруппа, Газпром-Медиа и крупнейшие сотовые операторы.

Инициатива ранее была поддержана в Кремле – пишет сегодня газета Ведомости.

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что компании должны не только блокировать нежелательную информацию, но и поощрять создание правильного контента.

В церемонии подписания соглашения принял участие Владимир Путин. Ранее президент на встрече с школьниками говорил, что доверять в интернете можно только проверенной информации.

Подписанное сегодня соглашение показывает бессилие властей в этой области, — считает исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев.

Михаил Климарев добавил, что текст соглашения написан плохо и в нем есть фактические ошибки.