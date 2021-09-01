Журналист Роман Баданин, признанный российскими властями иностранным агентом, поступил в Стэнфорд и получил стипендию имени Джона Найта, — сообщается на сайте американского университета.

Отмечается, что Баданин сосредоточится на поиске альтернативных способов продолжения расследований, которые, как считают в Стэнфорде, вынудили российские власти объявить издание «Проект» нежелательной организацией, что привело к закрытию СМИ.

