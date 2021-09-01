Сингапурские власти предлагают хакерам вознаграждение в рамках новой программы обнаружения уязвимостей

150 тысяч долларов заплатят так называемым белым хакерам, которые помогут найти слабые места в важнейших правительственных ресурсах. Такую сумму получат те, кто обнаружит уязвимости, способные оказывать «исключительное влияние» на критически важные системы. В среднем же сумма вознаграждения составит от 250 до 5 тысяч долларов. Деньги будут выплачиваться наличными, отмечают в государственном технологическом агентстве страны.

Для сингапурских властей это не первый подобный опыт – они и раньше просили пользователей сообщать о найденных ошибках и слабых местах, но на этот раз к участию в программе допустят только хакеров, соответствующих строгим критериям, чтобы не подвергать риску правительственные ресурсы. Тестировать будут в частности системы Singpass – аналог российских Госуслуг, а также Corppass, которая предоставляет те же сервисы юридическим лицам.

Отмечается, что часто к такому способу поиска уязвимостей прибегают крупные технологические корпорации, среди которых Google и Microsoft