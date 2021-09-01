Российские компании подпишут хартию о защите детей в интернете на основании постановления правительства – эксперт

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарев.

«На самом деле, было постановление, что в вопросе регулирования должна быть создана саморегулируемая организация. Сам документ плохо написан, как почти все наши документы последнего времени, они написаны на очень плохом русском языке, они неконкретны, непонятны, в них имеются фактические ошибки. Это такой тренд, когда государство пытается заставить коммерческие организации вступить в какой-то сговор между собой и определить правила игры, поскольку государство само не может понять, чего ему надо делать», — сказал он.

М.Климарев отметил, что данный проект вряд ли приведет к положительным результатам.

«С одной стороны, те законы, которые выходят из Госдумы еще хуже – они неконкретны, непонятны, плохо читаются, их можно трактовать как угодно. Может быть, саморегулируемая организация, которая создана и существует на основании взаимодействия коммерческих организаций, в этом смысле будет немножечко получше. С другой стороны, плохое начало еще никогда до хороших дел не доводило», — заключил он.

Российские компании, по некоторым данным, собираются подписать хартию о защите детей в интернете. Среди участников: «Яндекс», Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского», МТС, «Билайн», «МегаФон», «Ростелекоме», «Газпром-медиа» и Национальной медиа группе. Подписавшие хартию компании будут сами находить и удалять в интернете информацию, которую признают нежелательной для детей, говорится в проекте, с которым ознакомилась газета «Ведомости». Они также займутся производством и продвижением материалов, которые способствуют развитию ребенка и повышению его цифровой грамотности. Кроме того, в документе говорится о развитии международного сотрудничества в этой сфере, по словам одного из собеседников издания, речь идет в том числе о различных сервисах по родительскому контролю. Фактически, поясняет источник «Ведомостей», участники берутся исполнять законы о саморегулировании социальных сетей и защите детей от вредной информации.