Доклад ООН: Количество стихийных бедствий в мире за пятьдесят лет выросло в пять раз

Количество стихийных бедствий в мире за пятьдесят лет выросло в пять раз, — говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН. Их жертвами стали более двух миллионов человек. В основном это жители развивающихся стран. В качестве основной причины увеличения стихийных бедствий в докладе назван рост средних температур на планете.
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