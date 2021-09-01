Лукашенко: Россия планирует поставить Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО

Россия планирует поставить Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, и возможно, комплексы С-400, — заявил Александр Лукашенко. Руководитель Белоруссии подчеркнул, что это самое современное оборудование, которое крайне необходимо республике.

Лукашенко вскоре должен приехать в Москву — 9 сентября состоятся его переговоры с президентом России.