Около тысячи афганцев ожидают возможности прилететь в Россию, — сообщил Интерфаксу президент Центра диаспор Афганистана в нашей стране Гулам Мохаммад Джавал. По его словам, афганцы могут приехать в Россию после того, как аэропорт Кабула возобновит регулярные рейсы.

Джавал отметил, что на следующей неделе намерен обсудить этот вопрос с представителями российского МИДа.

