Уголовное дело возбудили против начальника изолятора в Истре, откуда в начале августа сбежали пятеро заключенных.

Временно исполняющего обязанности начальника ИВС подозревают в превышении должностных полномочий, но за что именно его могут привлечь к ответственности, пока неизвестно. Он задержан. Сейчас его допрашивают, проводятся следственные действия. Вскоре начальнику изолятора должны предъявить обвинение, а суд изберет ему меру пресечения, сообщают в Главном следственном управлении Следственного комитета по Московской области. Пятеро заключенных сбежали из изолятора временного содержания в подмосковной Истре в ночь на 6 августа.

Один из них – Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве завода «Мясная империя» Владимира Маругова, которого в СМИ называют «колбасным королем». За информацию о местонахождении Мавриди объявили вознаграждение – 1 миллион рублей, позже сумму увеличили до 1,5 миллионов. Он единственный из сбежавших заключенных, кого так и не нашли. Остальные задержаны. Уголовные дела возбудили по факту побега, а также в отношении двух сотрудников ИВС, которые, по версии следствия, отключили камеры видеонаблюдения, и оставили открытым окно в двери камеры для передачи еды, с помощью которого заключенным удалось выбраться.

Еще одно уголовное дело возбуждено по статье о соучастии в побеге. В помощи заключенным подозревают двух жителей Подмосковья