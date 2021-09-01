В Музее современной истории России отрицают увольнение сотрудницы из-за отказа зарегистрироваться в системе ДЭГ

В Музее современной истории России отрицают, что одна из сотрудниц была уволена из-за отказа зарегистрироваться в системе электронного голосования.

Зам.гендиректора Музея Никита Аникин сказал в интервью «Эху», что отстранение от работы Елены Сельковой связано с другими причинами.

«Информация об увольнении сотрудника Государственного центрального музея современной истории России Елены Сельковой якобы в связи с ее отказом от участия в онлайн голосовании на выборах, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. Елена работала в Музее по трудовому договору, заключенному сроком на три месяца. По истечении срока действия договора мы приняли решение не продлевать его действие, Елена была об этом своевременно проинформирована. Устраивать публичное выяснение отношений по этому поводу мы не будем, если Елена считает права были нарушены, готовы отстаивать свою позицию в суде» — сообщил он.

Елена Селькова, которая также является муниципальным депутатом столичного района Черемушки заявила, что требование о ее увольнении исходило от гендиректора Музея, бывшего депутата городской думы от Единой России.

