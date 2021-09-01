Руководители независимых СМИ предложили ряд поправок в закон об «иностранных агентах»

Они опубликовали открытое письмо к президенту России, его пресс-секретарю и министру юстиции.

Скорректировать правоприменительную практику в закон о СМИ-иностранных агентах призваны 12 поправок, которые предложили главные редакторы «Новой газеты», «Эха Москвы», интернет-издания Znak.com и еще двух десятков независимых СМИ.

В первую очередь, говорится в открытом письме, присваивать такой статус должны только по решению суда. Следует четко прописать ряд определений. Упростить отчетность для тех, кто уже оказался в этом реестре, а также прописать порядок снятия статуса. Еще подписавшие обращение считают важным запретить присваивать журналистам, которые уже работают в СМИ-«иностранных агентах», такой статус. Эта практика нарушает принцип запрета на двойное наказание. А уже существующий список в открытом письме предлагается аннулировать.

Сейчас в реестре СМИ-иностранных агентов указаны около двадцати изданий и отдельно 25 журналистов.