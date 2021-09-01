Скандалом обернулось выступление юных десантников в Ярославле

Причиной стало использование реквизита с гомофобным лозунгом.

Жалоба в полицию и проверка со стороны местного уполномоченного по правам ребенка — этим обернулось мероприятие военно-патриотического клуба «Десантник», которое прошло в минувшее воскресенье в одном из домов культуры Ярославля. В ходе показательных выступлений юные члены клуба вынесли на сцену большой камень с надписью, где в грубой форме содержалось пожелание смерти гомосексуалам. Этот инцидент уже возмутил детского омбудсмена. Правда тем, что свою позицию участники концерта предпочли выразить в грубой форме. Патриотизм несовместим с нецензурной бранью и провокацией конфликта, проверил уполномоченный агентству РИА Новости.

Теперь его подчиненные выясняют, кто сделал такую надпись, почему, и кто вообще разрешил. Жалобу в полицию написал глава местного отделения организации ветеранов чеченской войны. Во-первых, потому что саму надпись можно расценить как призыв к убийству. А, во-вторых, в зале были дети, которые не должны такое видеть, сказал автор обращения интернет-изданию «Ярославль-онлайн». Между тем руководитель клуба «Десантник» не видит в случившемся ничего предосудительного. И предложил считать выходку подопечных шуткой.

Члены клуба «Десантник» не в первый раз оказались в центре скандала. Два года назад, как напоминает «Ярославль-онлайн» они были участниками массовой драки с курсантами.