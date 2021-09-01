Владимир Путин призвал школьников доверять в интернете только информации от проверенных источников

По мнению президента, в сети публикуется слишком много недостоверных данных.

Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов:

Интернет, Рунет — там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все —

от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов", — сказал глава государства на

встрече с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» по случаю Дня знаний.

Тем временем газета «Ведомости» написала со ссылкой на источники, что девять российских компаний договорились находить в интернете и удалять нежелательную для детей информацию.