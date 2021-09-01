Путин заявил, что население России могло быть достигать 500 млн человек, если бы не два распада страны в XX веке

Такое заявление президент сделал на встрече со школьниками во Всероссийском детском центре «Океан».

«После революции 1917 года Российская империя прекратиласвое существование. Россия «потеряла колоссальные территории, постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза», — отметил Путин.

«Надо ведь внимательно проанализировать, что было триггером, что было спусковым крючком к этим драматическим событиям. Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Некоторые специалисты считают, что у нас население было бы сейчас под 500 млн человек. Только вдумайтесь в это», — сказал президент.